«Батьківщина», ВО «Свобода» і «Фронт Змін» об’єднаються?

У Тернопільській області ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» і «Фронт Змін» домовилися про об’єднання своїх зусиль під час парламентських виборів 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова обласної організації «Батьківщини», народний депутат Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ.

«За моєї ініціативи відбулася зустріч керівників наших трьох обласних партійних організацій, де ми обговорили питання спільних дій не лише на всеукраїнському та обласному рівнях, але й на рівні міст та районів області. Я щиро сподіваюся, що, об’єднавши свої зусилля, ми не допустимо масових фальсифікацій з боку партії влади і дамо можливість українцям дійсно зробити свій вибір», – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

За його словами, керівники обласних організацій «Батьківщини», ВО «Свобода» і «Фронту Змін» прийняли рішення про узгодження та підтримку єдиного кандидата від цих трьох партій у мажоритарних округах в області.

В.ДЕРЕВЛЯНИЙ додав, що опозиційні сили мали б істотніші шанси перемогти на виборах, якби довкола єдиних кандидатів об’єдналося більше політичних сил. При цьому він нагадав, що останнім часом такої єдності у націонал-демократичному таборі не спостерігається.

«Проводячи ту чи іншу акцію протесту в Тернополі, ми зверталися до інших опозиційних політичних сил, закликали їх приєднуватися, але, на жаль, декларації про спільну боротьбу у рамках Комітету опору диктатурі залишалися лише на папері», – зауважив В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.