Тимошенко таки відправили по етапу?

Екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, яку засуджено до 7 років позбавлення волі, етапували із СІЗО.

Про це УНІАН повідомило джерело у Державній пенітенціарній службі Україні.

Співрозмовник агентства зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО було вивезено із СІЗО сьогодні вранці, однак не уточнив, куди саме.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 грудня, захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО заявляв, що етапування Ю.ТИМОШЕНКО буде незаконним.

«Нам не відомо, коли саме, але нам стало відомо про те, що це вирішено зробити терміново до нового року: або сьогодні вночі, або завтра зранку», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО зазначив, що 30 грудня із самого ранку він буде у слідчому ізоляторі, щоб з’ясувати, чи там ще перебуває Ю.ТИМОШЕНКО.

Тим часом джерело у пенітенціарній системі 29 грудня відзначило, що офіційних документів про етапування Ю.ТИМОШЕНКО зі столичного Лук’янівського СІЗО до однієї із колоній у Харківській області не надходило.

Водночас він не виключив такого розвитку подій, зазначивши, що у Харкові розташована «одна з найкращих» в Україні з точки зору умов утримання в’язнів жіноча Качанівська колонія (№ 54).

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

У листопаді стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, значно погіршився, вона не може рухатися через біль у спині.