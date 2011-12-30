Тимошенко вже майже довезли до колонії?

Екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко етапували в одну з колоній Харківської області.

Про це повідомляє джерело "Української правди".

За словами джерела, Тимошенко знаходиться в 1-2 годинах їзди від Качанівської виправної колонії, де її вже очікують.

Тимошенко почали етапувати приблизно о 5-й годині ранку п’ятниці.

Її перевозять в інвалідному візку, бо самостійно вона пересуватись не може.

За словами співрозмовника, в колонії також уже приготували візок для транспортування екс-прем’єра.

Як відомо, Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Тимошенко до 7 років ув’язнення, визнавши винною в перевищенні повноважень при укладанні газових контрактів із Росією в 2009 році, що завдало збитки державі.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив у силі вирок Печерського райсуду у "газовій справі".

Водночас, за рішенням Шевченківського райсуду Києва від 8 грудня Тимошенко має перебувати в СІЗО: такий запобіжний захід суд обрав їй у справі щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Адвокати екс-прем’єра говорили, що доки діє це рішення Шевченківського райсуду, Тимошенко не можуть направити до в’язниці.

Міністр юстиції Олександр Лавринович також пояснював, що доки розслідуюється ще низка справ у відношенні Тимошенко, її в колонію не направлять.

"Українська правда"

Все про: Тимошенко

Поділитися 2

КОМЕНТАРІ

- 85

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно Авторизуватись.Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень

КОМЕНТУВАТИ

Залишилось 1000 символівКоментар: ДОДАТИ КОМЕНТАР Захисний код:

IP: 178.95.87.---Andrey-from-East _ 30.12.2011 10:19Vitka Ham:

А почему ты называешь себя ветчиной??

Відповісти | З цитатою

IP: 95.135.160.---klimklimov _ 30.12.2011 10:19Vitka Ham:

А что в 2012 году изменится или 300 голосов в ВР перед концом света отсутствующая в Украине оппозиция наберет? Если сейчас никто не вышел на улицу то кто и за что выйдет в 2012? Или тебе из США виднее? Возвращайся и снимай свои демократические очки!

Відповісти | З цитатою

IP: 109.104.175.---Renegat-7 _ 30.12.2011 10:19loggy _ 30.12.2011 09:48

А бабок из группы поддержки этапировали или им придется за свой счет билеты в Харьков покупать?

Тимошкины олигархи на своих майбахах перевезут и в качановке детский лагерь труда и отдыха выкупят для размещения слабоумных бабуль. Распорядок дня повесят, типа : 7.00 Орание речевок Юля-Юля, 7.30 завтрак, 8.00 Орание речевок....и тд и тп. и так до отбоя в 24.00

Відповісти | З цитатою

IP: 195.214.221.---Vitka Ham _ 30.12.2011 10:18Gavrila:

Этапирование Тимошенко это тупой ответ Януковича на её открытое письмо президенту. И кто то после этого ещё сможет сказать что Янукович не мстит? Но он не понимает того, что яму себе он уже вырыл и так увлёкся копанием, что не может остановиться... А ведь у него ещё был шанс проскользнуть на второй президентский срок если бы договор с ЕС был парафинирован. Но он захотел себе третий срок но не президентский

==============================================

Причем мстит мелко и паскудно, как и положено мелкому и паскудному гоп-стопнику и насильнику , оказавшемуся при помощи Дрища усаженным педерастической задницей на президентской табуретке. И вот это вот быдло в человеческом подобии носит мужскую одежду, а его лохторат принимает его за мужчину. В лучшем случае он пассивный педераст, а то и ущербный гермафродит.

Відповісти | З цитатою

IP: 195.214.221.---Vitka Ham _ 30.12.2011 10:13NOVICE12:

klimklimov:

gasan:

klimklimov:

А для кого тогда в камере 242 делали ремонт??? Но больше всего возмущает позиция членов ее партии "Батькивщина", их же больше миллиона человек, чего они за своего лидера на баррикады не идут???

эти негодяи должны первые стоять у ворот,ложится под машины,а они негодяя легли под власть,и стали спасать свои зады,думая токо о том как попасть опять в ВР!!!,,жальЮЛЬКУ,уверен,что она сделала выводы о своем никчемном окружении

100%

Турчинову танцює на її могилі і вже продає місця в парламент на наступні вибори, от і всібарикади та кидання під машини

======================================

Эту рыгловскую пропаганду быдло и так беспрерывно слышит из зомбоящиков. Сюда-то, шавка рыговская, зачем ее тащить?

Відповісти | З цитатою

+ Усі коментаріОСТАННІ НОВИНИ

10:07У центрі Києва "Мерседес" збив ДАІшника і щез

09:45фото

Янукович записав промову під футбольною ялинкою і з першого дубля

08:59доповнено

ТИМОШЕНКО ВЖЕ ВІДПРАВИЛИ В КОЛОНІЮ

08:49Продавці преси в столиці збираються страйкувати

22:43Кримінальну справу на компанії екс-соратника Литвина не закрили

+ Усі новини

БЛОГИ

1/5Артем Шевченко:

КРИВАВИЙ ЗЛОЧИН У ДОНЕЦЬКУ – КРИМІНАЛЬНИЙ ПІДСУМОК РОКУ

НГ: Хотела Украина в ЕС, да газ не пустил

Результаты главных спортивных событий 29-30 декабря

В результате пожара на российской атомной субмарине госпитализированы девять человек

Британский рэп-исполнитель посвятил песню Балотелли

ЖИТТЯ

1/3 Що дивитися новорічної ночі: гід вітчизняним ТБ

Українські підручники з історії надто нудні для школярів

Суд зобов’язав "Тригліф" відремонтувати приміщення "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ"

Британка подарувала свою нирку незнайомці

ТАБЛОID

1/3 Шуфрич попався на гарячому - із новою пасією. ФОТО

Топ-7 українських VIP-розлучень 2011-го року

Яценюк не подужав задачку для другого класу. ВІДЕО

Чоловіка Сумської запхали обличчям у торт

РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ

Price.UA - сравни цены всех фирм Украины!

Senturia - авиабилеты по скандально низким ценам