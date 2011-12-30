Власенко: Тимошенко несли до автозаку на руках

Колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО сьогодні вранці було етаповано із Київського слідчого ізолятора до Качанівської колонії, яка розташована в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після відвідання Київського СІЗО журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

«Керівництво Київського СІЗО підтвердило, що сьогодні близько 7-ої години ранку в порушення чинного законодавства Юлія Володимирівна була етапована до Качанівської колонії. Це місто Харків. Це підтвердило офіційно керівництво слідчого ізолятора. Хочу зазначити, що керівництво слідчого ізолятора підтвердило що Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО була донесена до автозака на руках співробітників слідчого ізолятора, тобто вона ходити не може», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Разом з тим, захисник екс-прем’єра поінформував, що за словами керівництва СІЗО вчора було отримано розпорядження Печерського районного суду про термінове, невідкладне перевезення Ю.ТИМОШЕНКО до місця відбування покарання. За словами С.ВЛАСЕНКА, як Печерський суд в робочий час міг прийняти це рішення, можна тільки здогадуватися, оскільки лише вчора о 6-ій годині вечора Апеляційний суд закінчив зачитувати повний текст судового рішення.

Разом з тим захисник зазначив, що йому та народним депутатам у СІЗО повідомили, що ніякої зміни запобіжного заходу по другому арешту не відбулося «і це означає, що Пенітенціарна служба порушила вимоги закону, тому що в постанові Шевченківського районного суду про так званий другий арешт було чітко зазначено, що Ю.ТИМОШЕНКО повинна утримуватися в Київському слідчому ізоляторі», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Водночас від керівництва СІЗО він дізнався про те, що начебто вчора ж засідала комісія, яка розподіляє, хто і де із засуджених має відбувати покарання.

Відповідаючи на запитання, що захист робитиме далі, С.ВЛАСЕНКО запевнив, що сторона захисту Ю.ТИМОШЕНКО буде вчиняти юридичні дії для захисту її прав.

У свою чергу, продовжуючи тему, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ зазначив, що керівництво слідчого ізолятора має нести відповідальність за те, що вони зробили, оскільки вони фактично дезінформували і захист Ю.ТИМОШЕНКО, і її саму щодо її подальшої долі. Крім того, як наголосив він, керівництво СІЗО наразі відмовляється надавати офіційні документи, які б підтверджували їхню правову позицію щодо зробленого.

«Зараз ми все зробимо, щоб і захисники, і депутати чітко дізналися, щодо місця перебування Юлії Володимирівни тому що ми не можемо виключати, що це була знову дезінформація або чергова провокація для того, щоб або Сергій Володимирович (Сергій Власенко – УНІАН), або хтось із захисників зміг сьогодні з нею зустрітися.

Як повідомляв УНІАН, у Державній пенітенціарній службі України підтвердили, що сьогодні, 30 грудня, о 8-й годині ранку екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано до місця відбування покарання у Харківській області.