Семеро українців постраждали у ДТП в Польщі

Семеро громадян України постраждали внаслідок ДТП в Польщі.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник МЗС України Олександра ДИКУСАРОВ з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Кракові.

За словами О.ДИКУСАРОВА, 28 грудня цього року внаслідок ДТП, яка сталася біля м. Вєлічка (Малопольське воєводство), 7 громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Двом із них надана необхідна медична допомога в місцевій лікарні.

Станом на 11.30 (за київським часом) всі громадяни України після заміни автобуса продовжили свою подорож до м. Закопане.

Зазначена справа перебуває на контролі в Генконсульства України в Кракові та Департаменті консульської служби МЗС України.