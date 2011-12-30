У Львівської обласної міліції - новий начальник

Начальником Головного управління МВС України у Львівській області, наказом міністра внутрішніх справ України, призначено генерал-майора міліції Олександра РУДЯКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні перший заступник міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Сергій ЧЕРНИХ представив особовому складу міліції області новопризначеного керівника. Офіційне представлення О.РУДЯКА відбулося за участі його попередника на цій посаді генерал-майора міліції Богдана ЩУРА, голови Львівської ОДА Михайла КОСТЮКА, міського голови Львова Андрія САДОВОГО.

С.ЧЕРНИХ оголосив наказ міністра про призначення нового керівника Головного управління МВС України у Львівській області і відзначив, що „Олександр РУДЯК має великий організаційний досвід і талант розшуківця”.

У свою чергу О.РУДЯК подякував за висловлену йому довіру і наголосив на тому, що „ніяких революцій, ні кадрових, ні організаційних - не буде”.

„Ми будемо виконувати покладені на нас обов’язки - захищати права і свободи громадян”, - наголосив О.РУДЯК.

Перший заступник міністра внуштрішніх також висловив вдячність Б.ЩУРУ, якого сьогодні буде представлено начальником Управління МВС України у Волинській області, за роботу і побажав подальших успіхів на новій посаді.

Голова Львівської ОДА М.КОСТЮК, у свою чергу, наголосив на тому, що Львівщина передає на Волинь досвідченого оперативника і висловив сподівання, що новий очільник міліції Львівщини О.РУДЯК „принесе у Львівську область вітер спокою, впевненість та стабільність в регіоні».

Довідка УНІАН. О.РУДЯК народився на Полтавщині 11 березня 1967 року. Генерал-майор міліції. Має дві вищих освіти: педагогічну та юридичну.

Службу в органах внутрішніх справ О.РУДЯК розпочав з 1992 року на посаді оперуповноваженого карного розшуку Октябрського райвідділу міліції міста Полтави. З червня 1994 року - оперуповноважений у особливо важливих справах Лубенського відділу по боротьбі з організованою злочинністю при УМВС. З травня 2000 року - начальник селищного відділення міліції смт Градизьк Глобинського РВ. З січня 2001 року очолював Хорольський райвідділ міліції, а з червня 2003 року обіймав посаду виконуючого обов’язки заступника начальника управління - начальника відділу по боротьбі з організованими злочинними угрупованнями та лідерами злочинного середовища УБОЗ УМВС. З липня 2003 року - заступник начальника управління - начальник відділу по боротьбі з організованими злочинними угрупованнями та лідерами злочинного середовища УБОЗ УМВС. З березня 2004 року О.РУДЯК відряджений у розпорядження ГУМВС України в АР Крим, де обіймав посаду першого заступника начальника ГУМВС Криму. З 22 березня 2010 року О.РУДЯК очолював ГУМВС України в Полтавській області.