Донька Тимошенко заявляє, що про 12 валіз - брехня

Донька Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія заявляє, що ані родина, ані адвокат її матері не були поінформовані про переведення екс-прем’єр-міністра з Лук`янівського слідчого ізолятора до колонії у Харкові.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Вранці маму винесли на руках, по-звірячому кинули до автозаку, незважаючи на важкий стан здоров‘я, та повезли в невідомому напрямку", - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

Донька Ю.ТИМОШЕНКО звернулася з проханням до представників засобів масової інформації з проханням "припинити розповсюджувати брехню про дванадцять валіз". Євгенія ТИМОШЕНКО нагадала, що сьогодні у Лук‘янівському СІЗО відмовилися прийняти передачу для Юлії Тимошенко, мотивуючи це її відсутністю.

"О шостій ранку ми зайняли чергу, щоб передати мамі передачу до Нового року, але її не прийняли, сказали, що такої людини в Лук‘янівському СІЗО не має", - додала Є.ТИМОШЕНКО.