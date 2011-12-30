В Азарова зраділи словам Путіна, що українська труба без діла не стоятиме

Україна позитивно оцінює намір Росії якнайскоріше продовжити переговори з вирішення газових питань.

Про це в коментарі УНІАН заявив прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

«Переговори йтимуть за наміченим планом. Але якщо з російської сторони надійде конкретна пропозиція їх прискорити, то Україна, природно, позитивно це сприйме», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Він зазначив, що Україна також вітає заяву прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про те, що українська ГТС буде затребувана надалі з урахуванням зростання попиту на газ у Європі.

В.ЛУК’ЯНЕНКО нагадав, що Україна виступає за створення тристороннього консорціуму з управління ГТС за участю російських постачальників, українських транзитерів і європейських споживачів газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН доручив "Газпрому" якнайшвидше продовжити переговори з українською стороною про створення газотранспортного консорціуму. "Прошу ці переговори продовжити виходячи з того, що Україна була, є і буде нашим стратегічним партнером", - сказав В.ПУТІН.

При цьому він зазначив, що газотранспортна система (ГТС) України, безумовно, буде затребувана з урахуванням зростання попиту на газ у Європі.

29 грудня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що газові угоди 2009 року не відповідають рівню стратегічного партнерства між Україною та Російською Федерацією.

Україна безрезультатно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ. Черговий раунд переговорів планується почати 15 січня 2012 року.