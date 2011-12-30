Нардеп: Янукович може скомандувати стріляти в людей

Якщо люди й далі виходитимуть на акції протесту, то є висока ймовірність, що президент Віктор Янукович дасть наказ стріляти в них. Про це в інтерв`ю "Газеті по-українськи" сказав народний депутат-"нунсівець" Тарас Стецьків.

"З таким способом думання і підходом, який він продемонстрував за два роки при владі, він здатен на що завгодно. Правоохоронні органи очолюють наближені до сім`ї президента. Вони візьмуть до виконання будь-який наказ. Питання в тому, чи виконають його прості вояки. Якщо на вулицях будуть мільйони, автомати розвернуть в інший бік. Якщо вийдуть тисячі — команда може бути виконана", - зазначив нардеп.

Високою є імовірність втручання в українські справи російських спецслужб, вважає Стецьків.

"Вони не втратять можливість поставити на коліна Україну, яка зіпсувала стосунки з Європою. Для Путіна принципово втягнути нашу країну в Євразійський Союз. Сигналом до цього є непоступливість Росії в ціні на газ. Компроміс буде тільки взамін на повну капітуляцію. Януковичу треба дешевий газ, щоб Бойко з Фірташем мільярди заробляли і ділилися з "сім`єю". Щоб Ахметов далі купував пентхауси в Лондоні за 200 мільйонів фунтів", - наголосив депутат.

"Я — за дорогий газ. Треба змусити олігархів не виводити гроші в офшори, а запроваджувати енергозберігаючі технології. Хай продають заводи розумнішим інвесторам. Хай запросять американські компанії видобувати газ на нашому шельфі", - сказав він.

Стецьків підкреслив, що Янукович уже не зміниться.

"Совковий менталітет, замішаний на кримінальних підходах до управління державою, не дозволить йому стати інакшим", - зауважив нардеп.