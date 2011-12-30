Регіонал пропонує українцям вклонитися Януковичу

Президент України Віктор Янукович - один з небагатьох політичних діячів, який робить реальні кроки для об`єднання України в соборну, вільну та єдину державу.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко, коментуючи заяви опозиції щодо указу президента з приводу об`єднання Дня Свободи з Днем Соборності України, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на УНН.

"Я думаю, що в опозиції почалась недоумкуватість і слабкість думки, що переростає в понос антидержавних виступів. Президент Янукович виступає як державник з великої букви, який не просто словами, а кожною конкретною дією намагається об`єднати державу з розрізненої ковдри з клаптів в одну цілу соборну державу", - зазначив Колесніченко.

Також він наголосив, що в коментарі до указу дуже чітко сказано, що соборність і свобода – це синоніми, це два кінці однієї великої мети української держави.

"Тому нормальна та розумна людина з наснагою сприймає це як свято, яке об`єднує всю України. А те, що зробив Ющенко, коли створив якесь окреме свято свободи не зрозуміло на честь чого та для чого, яке вже ніхто не святкує, то всі аналітики чітко сказали, що цей указ Президента Ющенка розколював країну та людей. Тому треба тільки вклонитись Президенту Януковичу та сказати спасибі. Це один з небагатьох діячів, який за останні 20 років робить реальні кроки для об`єднання України в соборну, вільну, єдину державу", - наголосив політик.

Нагадаємо, сьогодні Віктор Янукович скасував указ Віктора Ющенка про святкування дня Свободи. Іншим указом глава держави визначив, що 22 січня замість дня Соборності буде святкуватися день Соборності та Свободи.