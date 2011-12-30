Волинську міліцію очолив Щур
Кандидат юридичних наук, доцент...
Новим начальником Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області призначений Богдан ЩУР.
Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС Волині, сьогодні особовому складу обласної міліції Б.ЩУРА представив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій ЧЕРНИХ.
Після представлення Б.ЩУР закликав особовий склад до тісної співпраці і якісного виконання своїх службових обов’язків.
До цього часу волинську міліцію очолював В'ячеслав ХОДИРЄВ.
Довідка. Б.ЩУР народився 28липня 1965 р. у с. Іванівка Львівської області.
Закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України.
До призначення начальником УМВС Волині обіймав посаду начальника ГУМВС України у Львівській області.
До призначення на посаду головного міліціонера Львівщини, Б.ЩУР був ректором Львівського державного університету внутрішніх справ.