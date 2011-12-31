Королевська: Новорічною витівкою чинний режим підписав собі вирок

Переведення лідера української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО з Лук’янівського СІЗО Києва до колонії у Харківській області – це прояв панічного страху та цинічна помста влади.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, заявила лідер Української соціал-демократичної партії, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, відправивши Ю.ТИМОШЕНКО із СІЗО до колонії, влада підписала собі остаточний вирок.

«Влада панічно боїться Юлію ТИМОШЕНКО. Навіть, перебуваючи в ув'язненні, – вона була, є і буде лідером української опозиції», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. На її переконання, «переводячи ТИМОШЕНКО з однієї в'язниці до іншої, владі не вдасться усунути її від політичного процесу. Її голос з кожним днем лунатиме все голосніше, та буде почутий усіма, причому, не тільки в Україні, а й далеко за межами нашої країни».

«Кожним новим знущанням над ТИМОШЕНКО влада ще більше налаштовує людей проти себе. Новорічною витівкою чинний режим підписав собі вирок, який буде виконано не продажним судом, а силою народного обурення», – наголосила народний депутат.

На думку лідера УСДП, опозиція повинна докласти максимум зусиль для того, щоб Юлія ТИМОШЕНКО якомога швидше отримала свободу. «Ми будемо боротися за те, щоб лідер української опозиції якнайшвидше опинилася на волі. Ми об'єднаємо людей по всій Україні – від Львова до Харкова, від Сімферополя до Києва – для того, щоб чинна влада якомога швидше понесла покарання за свої вчинки», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.