Мер Львова задумав масштабну кадрову чистку у міськраді

Мер Львова Андрій САДОВИЙ з метою економії коштів пропонує скоротити у 2012 році 100 працівників міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, з такою пропозицією А.САДОВИЙ виступив сьогодні під час розгляду на засіданні виконавчого комітету питання стосовно бюджету міста на 2012 рік (рішення виконавчого комітету «Про основні показники загального фонду міського бюджету м. Львова на 2012 рік» - УНІАН).

«Я думаю, що цей рік буде одним із найбільш складних, і ми повинні показати приклад з себе. Ми повинні скоротити 100 працівників міської ради. Це є болючий крок. Інших варіантів нема. Бо ми не назбираємо 145 млн. на житлово-комунальне господарство», - зазначив мер.

Відповідно, міський голова Львова запропонував скоротити видатки на державне управління.

Згідно з повідомленням прес-служби, виконавчий комітет підтримав пропозицію А.САДОВОГО і затвердив видатки щодо державного управління на 2012 рік у сумі 101 млн. 500 тис. грн., тоді як в проекті рішення пропонувалось передбачити 113 млн. грн. на дані потреби.

Як зазначив мер Львова, коментуючи рішення виконкому, «мова йде про те, що сума, яка рішенням виконавчого комітету сьогодні затверджена на управління, є значно меншою, ніж у 2011 році. Треба врахувати, що є індексація, зросла мінімальна заробітна плата. Ми свідомо пішли на зменшення суми, бо повинні самі показувати приклад. Нема іншого варіанту, як скорочення. Йдеться про як мінімум 100 людей. Будемо переглядати усі департаменти, усі посади. Я сьогодні дам розпорядження, щоб будь-які оформлення на роботу погоджувались тільки з відділом кадрів Львівської міської ради, навіть рішення у районних адміністраціях. Цього року переходимо на достатньо жорсткий режим економії».

Остаточні показники бюджету Львова мають бути затверджені на сесії міської ради, запланованій на 10 січня.

Як повідомили у прес-службі міськради, на сьогодні в структурі Львівської міської ради нараховується близько 1300 працівників.