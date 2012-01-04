У Кличка обурюються тим, як розпоясалися чиновники на дорогах

Фракція партії «УДАР» в Івано-Франківській обласній раді вимагатиме на черговій сесії, що відбудеться 5 січня, заслухати інформацію правоохоронних органів про аварію, що сталася у Тисменицькому районі за участю кортежу з шести джипів.

Про це йдеться в заяві партії «УДАР», переданій УНІАН.

«Ми вимагатимемо від правоохоронних органів правдиву інформацію про це ДТП, до якого, ймовірно, причетні авто, що належать чи то високим чиновникам, чи то урядовим структурам. Це питання має бути розглянуто в першу чергу, до початку слухання інших питань», – заявив голова Івано-Франківської обласної організації партії «УДАР» Роман ЧЕРНЕГА.

«Сьогодні в Україні штрафи й покарання для порушників дорожнього руху начебто посилені, але діють ці правила тільки для простих українців, яких продовжують зупиняти і штрафувати. Для авто з «особливими» номерами не діють ані правила дорожнього руху, ані правила безпеки на дорозі. Ці машини, власники яких відчувають свою повну безкарність, носяться без гальм, на шаленій швидкості, а їх водії не несуть жодної відповідальності за ДТП, навіть якщо в них травмуються або гинуть люди», – йдеться у заяві партії.

У партії «УДАР» зауважують, що практика приховування інформації про ДТП за участю авто, які належать високопосадовцям, стає нормою.

У свою чергу, представники Тернопільського обласного партійного осередку «УДАРу» вважають за необхідне заслухати на сесії облради інформацію про ДТП, до якого, за свідченнями очевидців, може бути причетним авто губернатора Тернопільської області. «Ми вимагаємо від правоохоронців прозорого розслідування і чесної інформації про аварію, в якій загинула людина. Треба назвати імена винуватців, аби вони понесли покарання», – йдеться у заяві партії.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ц. р. у селі Майдан Тисменицького району Прикарпаття сталася аварія за участю кортежу з шести джипів. Кортеж рухався зі швидкістю близько 160 км/годину в межах населеного пункту і супроводжувався машиною ДАІ. В результаті аварії дві машини пошкоджені, в кюветі опинився мікроавтобус. У мінівені пасажирів не було. Втім, кортеж на аварію не зважив і продовжив рух, не пригальмувавши.

За інформацією ЗМІ, працівники ДАІ з міста Калуш, що прибули за викликом, фіксувати дорожню пригоду відмовилися, пояснюючи це тим, що територія не належить їхньому підпорядкуванню.

Між тим, у прес-службі ДАІ Івано-Франківщини спростували інформацію про те, що аварію в селі Майдан влаштував кортеж гостей Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, який на новорічні свята прибув у резиденцію Гута, що знаходиться за 22 км від місця аварії.

Крім того, 31 грудня у Хмельницькій області автомобіль «Toyota Land Cruiser» зіткнувся з автомобілем «ВАЗ». Внаслідок ДТП один пасажир «ВАЗа» загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля «Toyota» після вчинення ДТП з місця події зник.

1 січня у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому «Toyota Land Cruiser» перебував голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував в гостях у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що на «Toyota Land Cruiser» був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській обласній держадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній з комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомляло УМВС.