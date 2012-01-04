Тюремники божаться, що лампочка у 5 Вт не може заважати сну Тимошенко

Міністерством охорони здоров’я України вкотре створено комісію з провідних фахівців різних галузей медицини, яка найближчими днями проведе обстеження екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє Державна пенітенціарна служба України.

У повідомленні зазначається, що на даний час Ю.ТИМОШЕНКО упродовж дня отримує усі необхідні ліки, які були їй призначені згідно з рекомендаціями комісії МОЗ, і перебуває під постійним наглядом медпрацівників Качанівської виправної колонії. Стан її здоров’я оцінюється як задовільний.

У пенітенціарній службі наголошують, що інформація про умови тримання та стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка останнім часом розповсюджується представниками її захисту і деякими ЗМІ, є неправдивою і спрямованою на дезінформування суспільства.

У повідомленні зазначається, що з прибуттям Ю.ТИМОШЕНКО до дільниці СІЗО Качанівської виправної колонії № 54 їй було запропоновано пройти медичний огляд, зробити флюорографію та здати аналіз крові, проте вона відмовилася від запропонованого обстеження, про що письмово повідомила адміністрацію установи.

“З метою гарантування особистої безпеки та постійного нагляду за ув’язненими, відповідно до чинного законодавства, усі камери СІЗО обладнані засобами відео спостереження та нічним освітленням. Нічник у камері, де перебувають Ю.ТИМОШЕНКО та ще одна ув’язнена, має потужність лише 5 Вт, світло від якого направлене на підлогу, отже не може заважати сну”, - йдеться у повідомленні.