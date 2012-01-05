Правозахисники: умови утримання Тимошенко незаконні

Адміністрація колонії, в якій утримується Юлія ТИМОШЕНКО, наполягає на законності цілодобового відеоспостереження та освітлення камери екс-прем'єрки. Натомість правозахисники називають умови її утримання незаконними, повідомляє Deutsche Welle.

Нагадаємо, що начальник Качанiвської виправної колонії в Харкові Іван ПЕРВУШКIН підтвердив, що за переведеною до цієї установи Ю.ТИМОШЕНКО ведеться цілодобове відеоспостереження. І.ПЕРВУШКIН підтвердив і те, що колишня прем'єр-міністр ще не є остаточно засудженою, а її статус він сформулював як "слiдчо заарештована". Начальник колонії не заперечив і того, що в камері Ю.ТИМОШЕНКО цілодобового горить світло. За його словами, "відеоспостереження не заборонене законом", а для його здійснення "необхідно, щоб у камерах було достатньо світла".

Голова ради правозахисної організації "Донецький Меморіал" Олександр БУКАЛОВ в інтерв'ю Deutsche Welle не виключив існування внутрішніх непублічних нормативних документів, які б дозволяли саме такий спосіб утримання. З досвіду моніторингу тримання українців в місцях позбавлення волі правозахисник сказав, що персонал СІЗО та міліцейських ізоляторів тимчасового тримання зобов'язаний стежити за тим, аби їхні підопічні не скоїли суїциду та не завдали шкоди своєму здоров'ю. "На мій погляд, це не відповідає міжнародним стандартам утримання, але це й не можна назвати жорстоким поводженням. Скоріше, це можна розглядати, як певний тиск на людину", – сказав правозахисник.

У свою чергу, співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ заперечив сам факт законного утримання Ю.ТИМОШЕНКО. "Закон про попереднє ув'язнення не передбачає тримання звинувачених, які перебувають під слідством та судом, у виправних колоніях. Умови, в яких наразі утримується Ю.ТИМОШЕНКО не відповідають законодавству", – сказав він в інтерв'ю DW. За словами Є.ЗАХАРОВА, закон дозволяє тримання під цілодобовим спостереженням лише тих осіб, які скоїли злочин в місцях позбавлення волі і лише в спеціальних дисциплінарних чи штрафних ізоляторах (ДІЗО, ШІЗО).

Але і там, згідно із законом, нічне освітлення має бути прихованим і здійснюватись лампочками малої напруги, сказав Є.ЗАХАРОВ. Він також вважає, що умови утримання екс-прем'єрки суперечать стандартам Європейського Комітету проти катувань. В цих стандартах, як повідомив правозахисник, є порада адміністраціям виправних закладів "розбудовувати конструктивні стосунки з контингентом на основі поваги та довіри, що сприятиме покращенню контролю та безпеці".

Як повідомляв УНІАН, 3 січня 2012 р. Державна пенітенціарна служба України заявила, що камера, де утримується Ю.ТИМОШЕНКО, відповідає усім європейським вимогам і нормам тримання.

Пенітенціарна служба також нагадує, що екс-прем’єр з 30 грудня 2011 року «тримається у приміщенні дільниці слідчого ізолятора Качанівської виправної колонії (№54) управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області відповідно до вимог Закону України «Про попереднє ув’язнення» в частині окремого тримання осіб, які перебувають під вартою, від засуджених».

«Сьогодні під час брифінгу представників захисту Юлії ТИМОШЕНКО умови її тримання названі жахливими. Цей вислів жодним чином не відповідає дійсності», – заявляють у пенітенціарній службі.

Відомство також відповіло на закиди правозахисників щодо засобів відеоспостереження у камері Ю.ТИМОШЕНКО.

«Також слід зазначити, що напередодні Нового року, Ю.ТИМОШЕНКО, як виняток, було передано передачу, яка містила 104 найменування (продукти харчування та предмети першої потреби)», – йдеться у прес-релізі.