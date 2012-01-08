Лікарі кажуть, що вмовили Тимошенко більше рухатися

Заступник міністра охорони здоров’я Раїса Моїсеєнко заявляє про домовленість з екс-прем'єром Юлією Тимошенко щодо посилення рухового режиму.

В інтерв’ю телеканалу Інтер вона наголосила, що комісія МОЗ дуже рекомендувала Тимошенко посилення рухового режиму.

"Це один з надзвичайно важливих методів лікування в даному випадку. Треба посилювати навантаження. Вони, я абсолютно впевнена, будуть зроблені, і рекомендації будуть далі вже дотримуватися. Після свят є домовлення, що пацієнтка буде робити ті речі, які є реабілітаційними в її стані", - сказала вона.

Водночас прес-секретар Тимошенко Марина Сорока повідомила у коментарі телеканалу 1+1, що підтвердити факт обстеження екс-прем'єра у харківській клініці її соратники зможуть лише після особистої зустрічі з нею, імовірно, у вівторок.

Як повідомлялося, у суботу Державна пенітенціарна служба повідомила, що на прохання Тимошенко було проведено її дообстеження в одній з клінічних лікарень Харкова. Їй було проведено магнітно-резонансну томографію, спірально-комп'ютерну томографію, а також зроблено клінічний аналіз крові.

"Результати проведеного обстеження підтверджують попередні висновки комісії МОЗ України. Захворювань, що потребують додаткового лікування, у Тимошенко не виявлено", - йшлося в повідомленні.

Як відомо, до цього часу Тимошенко неодноразово відмовлялася здавати аналіз крові, вимагаючи залучити до цього лише лікарів, яким вона довіряє.

Українська правда