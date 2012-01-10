Донька Тимошенко заявляє, що не бачить себе у політиці

Донька екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія ТИМОШЕНКО заявляє, що провокації навколо її імені, пов’язані з майбутньою політичною діяльністю, знецінюють всі її спроби поінформувати європейське суспільство про реальну ситуацію в Україні щодо дотримання прав людини та принципів демократії.

Про це Є.ТИМОШЕНКО сказала в інтерв’ю телеканалу ТВі, повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я не хочу займатися політикою, я про це говорила всім і завжди, я не бачу себе у політиці. Нещодавно була така провокація, за допомогою якої вирішили знецінити мою роботу, якою я зараз займаюся – розповісти світу, що відбувається зараз з мамою і в Україні", - зазначила Є.ТИМОШЕНКО.

*** Наприкінці 2011 року деякі ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію про намір Є.ТИМОШЕНКО брати участь у парламентських виборах 2012 року.