У Верховну Раду викликають головного тюремника

Завтра о 9.30 розпочнеться засідання Погоджувальної ради парламенту, на якому керівництво Державної пенітенціарної служби та фахівці Міністерства охорони здоров’я поінформують депутатів про стан здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, коментуючи вимогу фракції "БЮТ-Батьківщина" запросити на завтрашнє засідання керівника ДПтСУ для надання пояснень щодо ситуації з втратою Ю.ТИМОШЕНКО свідомості.

В.ЛИТВИН зауважив, що Верховна Рада України в даному випадку має висловити консенсусне рішення, оскільки мова йде про здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами спікера, керівники відповідних структур на засіданні Погоджувальної ради мають надати депутатам інформацію про стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

«Це робиться для того, аби вони поінформували керівників депутатських фракцій і груп на цю тему і внесли відповідну ясність, а далі вже будемо дивитися по ситуації за наслідками розгляду цього питання на Погоджувальній раді», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 січня, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО після прийому нібито ліків від ГРВІ втратила свідомість. За його словами, лікарі більше двох годин не могли вивести її з критичного стану.