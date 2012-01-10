Табачник: Студенти повинні не мітингувати, а добре вчитися

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК запевняє, що у разі ухвалення нового закону про вищу освіту виграють всі студенти, які добре вчаться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК заявив сьогодні на прес-конференції у Вінницькій області, коментуючи вимоги студентів до парламенту не ухвалювати закон про вищу освіту в новій редакції, розроблений міністерством.

«До будь-якого прояву громадянського суспільства ставлення позитивне, неправду я не коментую, тому що закон про вищу освіту передбачає майже дворазове підвищення стипендій, що у разі ухвалення цього закону становитиме прожитковий мінімум і, природно, щокварталу буде зростати зі зростанням прожиткового мінімуму», - сказав міністр освіти.

Він також упевнений, що студенти повинні не мітингувати, а добре вчитися.

«А ті малоталановиті демагоги-політикани, які намагаються на будь-якій події примусити суспільство про себе згадати, мені здається, що на них чекає невдача. Тому що, якщо, попри всі зусилля вдалося зібрати аж 20 чоловік із ранку – це, звичайно, титанічна перемога. Якщо говорити про стипендії, то немає студента, який би не виграв у разі ухвалення нового закону за однієї умови: що він збирається не мітингувати, а добре вчитися, тому що «трієчникам» платити стипендію – це гріх. Це все одно, що обирати людей, які сплачують до бюджету», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня вранці близько 50 учасників пікету, які виступають проти ухвалення закону про вищу освіту, увійшли до будівлі за адресою: вул. Грушевського, 18/2, де відбувалося засідання Погоджувальної ради голів фракцій і керівників парламентських комітетів. Вони зажадали не ухвалювати закон про вищу освіту, а також зустрічі з керівником профільного комітету ВР Максимом ЛУЦЬКИМ. М.ЛУЦЬКИЙ вийшов до учасників акції.

Пізніше він заявив, що сьогодні представники студентських організацій заявили, що їх не влаштовує жоден із трьох поданих до ВР законопроектів про вищу освіту. Він запросив лідерів студорганізацій взяти участь в засіданні комітету під час розгляду законопроектів про вищу освіту.