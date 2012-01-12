Королевська: від світової кризи менше шкоди, ніж від імітації реформ

Україна може стати головним магнітом для інвестицій та економічним лідером у Східній Європі. Про це журналістам заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат «переконана, у нас залишається великий потенціал розвитку. Наше головне завдання сьогодні - створити всі можливості для реалізації цього потенціалу, щоб підкріпити наші амбіції реальними ресурсами. Можливості косметичного ремонту української економіки вже вичерпані».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, показово, що протягом 2011 року «індекс інвестиційної привабливості країни знизився більше, ніж під час кризи 2008-2009 років. Світова криза для економіки України виявилася менш згубною, ніж імітація реформ».

Депутат зазначила, що, згідно з дослідженням Європейської бізнес-асоціації, в четвертому кварталі минулого року індекс інвестиційної привабливості впав до рекордного рівня - 2,19 пунктів. Цей показник виявився нижчим, ніж показники в розпал фінансової кризи у 2008 році - тоді індекс знаходився на рівні в 2,2 пункта. Також показово, що протягом року індекс інвестиційної привабливості знизився відразу на 1,21 пункта, в той час як криза 2008-2009 років призвела до падіння індексу всього на 0,94 пункта.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що головна проблема нинішніх реформ - в країні ніхто не вірить в те, що вони проводяться в інтересах бізнесу та суспільства. «По-перше, реформи в нашій країні слід розпочати з окремого антикорупційного проекту. По-друге, необхідно забезпечити незалежність судової системи, забезпечити на рівні європейських стандартів права власності та виконання контрактів. По-третє, ми не повинні ризикувати успіхом реформ, доручивши їх нашій бюрократії. Усі реформи повинні проводитися як спеціальні проекти поза наявною бюрократичною машиною», - наголосила вона.

Проведення комплексних реформ в країні дозволить залучити реальні інвестиції, переконана депутат. «Сприятливий інвестиційний клімат - це шлях для розвитку економіки, створення нових робочих місць, що, в підсумку, дозволить збільшити наповнюваність бюджету. Держава повинна виконувати взяті на себе соціальні гарантії за рахунок збільшення доходів бюджету, а не забираючи в одних соціальних груп, щоб віддати іншим. І у нас є всі можливості для цього», - резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2011 року були оприлюднені результати 14-ї хвилі щоквартального опитування перших осіб компаній - членів Європейської бізнес-асоціації. В опитуванні взяли участь 162 представника топ-менеджменту. За результатами досліджень, у четвертому кварталі 2011 року рівень довіри інвесторів до ринку України знизився до рекордно низького рівня - 2,19 пункта, що є дуже істотним падінням в порівнянні навіть з третім кварталом минулого року, коли показник вже продемонстрував негативну динаміку та склав 2,56 пункту. Вкрай негативне сприйняття економіки та інвестиційного поля України інвесторами, за оцінкою дослідників, спричинене нестабільністю зовнішньої політики, несприятливим прогнозом розвитку економіки на поточний рік, посиленням тиску на бізнес з боку органів влади, деструктивним впливом корупції та незбалансованою системою оподаткування.