СПУ: Наша Україна зробила сенсаційну заяву у суді

Представник блоку «Наша Україна» Наталія Мазур 16 серпня під час засідання Окружного адміністративного суду м.Києва заявила про існування фракції «Наша Україна». Про це повідомляє сайт Соціалістичної партії – другого учасника процесу. СПУ цитує слова Мазур: «депутатська фракція «Наша Україна» існує, Кириленко є головою фракції».

Водночас соціалісти нагадують, що в указі Президента Віктора Ющенка, почесного голови блоку «Наша Україна», від 5 червня 2007 року за номером 497/2007 “Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України” міститься посилання на припинення існування парламентських фракцій “Наша Україна” та “блок Юлії Тимошенко” . “... зважаючи, що з 3 червня 2007 року рішеннями вищих керівних органів блоків політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» та «Наша Україна» відповідно до частини шостої статті 81 Конституції України достроково припинені повноваження народних депутатів України, обраних від цих виборчих блоків...”

Нагадаємо, що СПУ оскаржувала у суді рішення Центрвиборчкому, згідно якому представники НУ та БЮТ отримали право брати участь у формуванні окружних виборчих комісій. Підставою для позову слугувало те, що виборче законодавство України наділяє таким правом виключно партії – учасники виборчого процесу, які мають свої фракції у Верховній Раді. 14 серпня Окружний адміністративний суд Києва відмовив СПУ в задоволенні позовної заяви.