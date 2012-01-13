Порошенко заявляє, що не планує продавати «5 канал»

Власник «5 каналу» Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що не планує продавати канал.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-службу П.ПОРОШЕНКА.

Заява прес-служби політика була поширена у відповідь на інформацію «Української правди» про те, що нібито «5 канал» хоче придбати син Президента України Олександр ЯНУКОВИЧ.

«Просимо взяти до відома інформацію про те, що Петро ПОРОШЕНКО станом на сьогодні є 100% власником "5 каналу", що підтверджується Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Намірів змінювати структуру власників - не існує", - йдеться в заяві.