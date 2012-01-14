Тимошенко відмовилася від ліків і спілкування з медперсоналом колонії

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася з письмовою заявою до керівництва Качанівської виправної колонії Харкова, у якій відмовилася від прийняття призначених раніше фахівцями Міністерства охорони здоров’я медичних препаратів, а також від спілкування з медичним персоналом установи.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

У повідомленні зазначається, що Ю.ТИМОШЕНКО ознайомилася з результатами своїх медичних досліджень, проведених у клініках Харкова у січні поточного року. Стан її здоров‘я визнано задовільним.