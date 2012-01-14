До колонії Тимошенко підігнали кілька вантажівок і автокран

Біля Качанівської виправної колонії, де утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, в суботу вдень скупчилося кілька вантажівок, у тому числі автокран.

Як передає кореспондент УНІАН, напередодні цих машин не було, а сьогодні близько 14-ї години, коли мав розпочатися брифінг для журналістів, поблизу центральних воріт колонії вже були розташовані великотонажні вантажівки, зокрема й самоскиди, навантажені старими непридатними автомобілями.

Міліціонери, які чергують тут щодня, не могли пояснити, для чого під колонією нагромадили техніку.

Натомість у попередні дні в радіусі 30 метрів від центральних воріт прохідної тривали різні ремонтні роботи. Зокрема, подекуди робітники готували ділянки дороги для укладання асфальту. По невеликому периметру - там де були викопані траншеї під високою огорожею колонії (впоперек тротуару перед прохідною) - встановлено заввишки 2 метри паркан з металевого листа. По лінії тротуару вздовж огорожі колонії, який веде до прохідної, комунальники обрізали гілки дерев.

Як і раніше, метрів за 200 від центральних воріт колонії на вулиці Каштановій стоїть знак заборони на проїзд транспорту в бік установи. Тут подеколи проїжджають лекові автомобілі, переважна більшість яких заїжджає на територію в’язниці. Знаками про заборону проїзду також перегороджена вулиця Каштанова з іншого боку міста.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ЗМІ було розповсюджено інформацію про можливість перевезення Ю.ТИМОШЕНКО з Качанівської колонії до Києва. В середині дня на брифінгу начальник колонії Іван ПЕРВУШКІН спростував ці чутки, заявивши, що на той момент Ю.ТИМОШЕНКО перебуває в колонії.

У п’ятницю Ю.ТИМОШЕНКО вперше за час її перебування в Качанівській колонії відвідали слідчі Служби безпеки України.