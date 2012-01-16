Адвокат Тимошенко подав скаргу на рішення cудів

Адвокат колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО подав до Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу на ухвали окружного та апеляційного адміністративних судів столиці, які визнали незаконним рішення Шевченківського районного суду Києва про закриття кримінальної справи стосовно використання Ю.ТИМОШЕНКО банківських кредитних карток компанії Somolli Enterprises Limited.

Про це Б.НЕЧИПОРЕНКО повідомив УНІАН.

«Минулої п’ятниці я подав касаційну скаргу до Вищого адмінсуду на рішення окружного та апеляційного судів міста Києва, оскільки вважаю їх незаконними», - сказав він.

За словами адвоката, у скарзі він, зокрема, вказує, що підстава для поновлення розгляду справи за новими обставинами не відповідає дійсності, оскільки всі обставини цієї справи вже були відомі раніше і розглядалися судом першої інстанції.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2011 року Генеральна прокуратура України скасувала постанову про закриття кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання бюджетних коштів на суму понад 25 млн. грн. та ухилення від сплати податків на суму понад 20 млн. грн. шляхом запровадження злочинної фінансової схеми щодо розрахунків за природний газ корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування від оподаткування доходів від діяльності її офшорної компанії Somolli Enterprises Limited.

У Генпрокуратурі наполягають, що Верховний Суд України у 2005 році по суті не розглядав рішення про закриття кримінальних справ, у задоволені клопотань захисника Віктора ШВЕЦЯ в інтересах Ю.ТИМОШЕНКО та інших було відмовлено.

28 жовтня 2011 року Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про поновлення строків на касаційне оскарження постанов цього ж суду про закриття кримінальних справ стосовно кількох співучасників колишнього президента корпорації «Єдині енергетична системи України» Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.