Цього року в Києві квартплата підніматися не буде

Влада Києва не планує упродовж 2012 року підвищувати вартість послуг житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Київська міська державна адміністрація не планує цього року підвищувати тарифи, якими ми опікуємося", - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, середня вартість квартирної плати у столиці становить близько 3 гривень за квадратний метр площі, тоді як по деяких будинках собівартість перевищує 7 гривень.

Таким чином, за даними О. Мазурчака, для приведення тарифів на рівень хоча б собівартості їх потрібно підняти на 15 - 20%.

Також чиновник зазначив, що столична влада не планує підвищувати тарифи і на воду, і обігрів квартир, незважаючи на те, що їх розмір не покриває навіть собівартості.