У ДАІ назвали нову візитну картку Дніпропетровська

У Дніпропетровську в 2011 році були капітально відремонтовані 1023 тис. кв. м асфальтового покриття вулиць і п`ять основних магістралей міста.

Про це ІА «Мост-Днепр» повідомив начальник Управління ДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, полковник міліції Микола ВОВЧУК.

«Під час виконання робіт з поточного ремонту і експлуатаційного утримання автодоріг у 2011 році виконано першочергові заходи щодо організації безпечного руху автотранспорту в області. Тільки в обласному центрі було відремонтовано 1023 тис. кв. м асфальтового покриття вулиць міста, з яких були капітально відремонтовані: ім. Правди, вул. Янтарна, вул. Шмідта і частково вул. Героїв Сталінграду і вул. Малиновського», - заявив М.ВОВЧУК.

Глава ДАІ області заявив про важливість і необхідність масштабної реконструкції дорожньої мережі і будівництва доріг по нових напрямах, зокрема об`їзної дороги.

«Це стало можливим завдяки роботі губернатора Дніпропетровської області Олександра ВІЛКУЛА, співпраці з «Укравтодором» і всебічній підтримці Президента України і уряду. Програми модернізації доріг сприятимуть подальшому розвитку регіону, підвищенню рівня безпеки дорожнього руху, зниженню рівня аварійності на дорогах області, зменшенню кількості порушень ПДР України і підвищенню рівня культури взаємовідносин між учасниками дорожнього руху», - відзначив М.ВОВЧУК.

При цьому фахівці відзначають, що європейська якість автодоріг сьогодні є новою візитною карткою Дніпропетровська. «Так само як Грузія завжди асоціювалася з корупцією в ДАІ, Дніпропетровськ – завжди асоціювався з поганими дорогами. Але так само як і в Грузії змогли перемогти корупцію, в Дніпропетровську змогли розв`язати дорожню проблему», - заявив експерт В.ПАЩЕНКО.

Він також підкреслив, що в Дніпропетровську вишукують ресурси на інфраструктурні проекти, зокрема через те, що область є лідером із залучення іноземних інвестицій. Так, станом на жовтень 2011 в економіку області було залучено 8 млрд. дол.

Як повідомлялося, перша черга дніпропетровської об`їзної дороги була відкрита 22 грудня 2011 року. Це найбільший інфраструктурний проект регіону за 20 років незалежності України. Протяжність нової дороги - 18 км. Нова дорога сполучає між собою два транзитні потоки - з Криворізького і Запорізького напрямів, включає міст через річку Мокра Сура, три шляхопроводи і три дворівневі розв`язки. Дорожнє полотно укладене у п`ять шарів з дотриманням усіх сучасних вимог і технологій. Вартість першої черги «Південного обходу» Дніпропетровська становить 810 млн. грн. Всього за 2010-2011 рр. в області відремонтовано 3,2 млн. кв. м автополотна.