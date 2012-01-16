Регіонали підозрюють, що від земельних афер мав куш не лише Аваков

Харківська обласна організація Партії Регіонів виступила із заявою, у якій розкритикувала позицію заступника голови Верховної ради України Миколи ТОМЕНКА, який пов’язав порушення кримінальної справи стосовно екс-губернатора Арсена АВАКОВА з передвиборчими технологіями.

«Харківська обласна організація Партії Регіонів, - йдеться в заяві, розміщеній на сайті парторганізації, - обурена черговою брехнею представників партії «Батьківщина» про нібито підготовлені провокації відносно потенційних кандидатів в народні депутати від БЮТ».

«Коли подібні примітивні вислови звучать з вуст придворних периферійних аваковських ньюсмейкерів, - пишуть автори заяви, - це зрозуміло. Але коли до подібної брехні вдається один з лідерів «Батьківщини», заступник голови Верховної Ради, то виникають питання. Або ж пан ТОМЕНКО так само розгублений у пошуках причин відсутності лідера харківських "білосердечних" у довіреному йому регіоні, або ж від земельних афер мав куш не тільки сам АВАКОВ».

У заяві наголошується, що «Партія Регіонів іде на вибори монолітною командою, щоб у черговий раз довести всім завуальованим фарисеям від політики, що на Харківщині її підтримують переважна більшість жителів».