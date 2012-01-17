Нардеп вважає, що Росія залежна від України в газовому питанні

Народний депутат Юрій Костенко вважає, що не Україна залежна від Росії у газовому питання, а навпаки.

Таку думку він висловив в ефірі 5 каналу 16 січня ввечері.

Костенко наголосив, що зараз Росія проявляє непоступливість у газовому питання, бо Україна не може вирішити 20 років поспіль питання "так званої енергетичної незалежності".

"Чому я постійно підкреслюю – так звана енергетична незалежність. Тому що не Україна залежить від поставок енергоносіїв з Росії, а Росія залежить від України, чи вона здатна буде продавати свій російський газ як Україні, так і західній Європі", - вважає він.

Нардеп нагадав, що через газотранспортну систему України у 1991 році після проголошення незалежності, Європа отримувала більше 80% газу. Сьогодні, за словами Костенка, менше у зв`язку з Північним потоком, але це також майже 70%.

"Виникає логічне запитання: хто від кого залежить? Українське керівництво мало із самого початку української незалежності стало на позицію того, що Росія залежна від того, чи домовиться вона з нами щодо пропуску її газу на ринок Європи, чи ні", - пояснив нардеп.

За його словами, за таких обставин, Україна б зараз від РФ не залежала.

"Отоді б ніхто ніяких газових війн не оголошував би, так як робить сьогодні Росія. І ніколи б українське керівництво не залежало б від того, на яку ногу стане російський президент", - підкреслив Костенко.

Він також прокоментував слова голови уряду Микола Азарова щодо того, що в Америці газ значно дешевший, аніж в Україні: "Прем`єр-міністр повинен був або знати, або згадати, що ціна газу у США така низька, тому що в енергетичній стратегії і в системі національної безпеки США питання енергозабезпеченості економіки стоїть на першому місці".

"Якби на першому місці в українській владі, хоча б не 20 років, а 5 років питання енергетичного забезпечення економіки стояло б на першому місці, ми сьогодні також не мали б газових проблем", - підкреслив Костенко.

Gazeta.ua