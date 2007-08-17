Кириленко звинувачує уряд Януковича у зростанні цін у регіонах

Голова політради блоку "Наша Україна – Народна самооборона" В’ячеслав КИРИЛЕНКО покладає відповідальність за зростання цін на продукти харчування у регіонах України на уряд Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з працівниками Сумського фарфорового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, В.КИРИЛЕНКО, зокрема, заявив: «Ціни на основні продукти харчування має регулювати Кабінет міністрів, у підпорядкування якого входить державна цінова інспекція. Саме вона слідкує, щоб ціни не виходили за граничний рівень. Уряд ЯНУКОВИЧА не встигав реагувати на те, на що повинен реагувати за своїми обов’язками, тому виникла зернова і хлібна кризи, підвищились ціна на пальне».

Окремо В.КИРИЛЕНКО прокоментував зростання вартості житлово-комунальних послуг. «Тарифи піднялися тому, що уряд «професіоналів» не передбачив ніяких компенсаторів для підприємств житлово-комунальної галузі. Після гучних заяв, що Партія регіонів знизить ціну на газ, вони підняли її на 36% - з 95 доларів до 130. Саме це спричинило карколомний стрибок тарифів, і це не кінець, бо вже зараз їх міністр енергетики заявляє, що тарифи на газ зростуть ще на 10%», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що ціни на хліб та зерно зросли, навіть незважаючи на те, що у міністра АПК уряду В.ЯНУКОВИЧА дев’ять заступників. «За це все вони мають нести відповідальність, і такий уряд треба міняти”, - наголосив він.