Луценко зробив заяву в суді

Клопотання адвоката екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Олексія БАГАНЦЯ про відвід головуючого судді Сергія ВОВКА залишено без задоволення.

Про це повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

У свою чергу, у ході сьогоднішнього засідання Печерського райсуду Києва Ю.ЛУЦЕНКО зробив заяву, в якій, зокрема, наголосив: «Службові особи Генпрокуратури, зокрема, слідчий Сергій ВОЙЧЕНКО, грубо порушили закон у ході розголошення матеріалів оперативно-розшукової справи, що призвело до нанесення шкоди інтересам громадян».

«Прошу прийняти цю заяву і в порядку ст. 95 КПК України передати її за підслідністю», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Суд на місці прийняв рішення направити заяву до Генеральної прокуратури.

Як повідомлялося, у суді допиту очікують п’ять свідків, викликаних на сьогоднішнє судове засідання.