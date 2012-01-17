Могильов вже знає, що можна зробити з Юсуповського палацу

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ виступає за передачу Юсуповського палацу в селищі Корєїз на півдні півострова з управління Державного управління справами Президента України в управління республіки та створення там музею.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Я глибоко переконаний, що потрібно ініціювати передачу цієї будівлі Криму й створення там музею. Тим більше, як держдача він особливої цінності не має - знаходиться досить далеко від моря», - сказав кримський прем`єр.

За словами А.МОГИЛЬОВА, Крим «неодноразово наполягав» на створенні музею в Юсуповському палаці. «З палацом пов`язано низку історичних подій», - нагадав глава Радміну Криму.

Багато Інтернет-ЗМІ 16 січня повідомили з посиланням на статтю бютівця Сергія ТЕРЬОХІНА в «Українській правді», що Верховна Рада України виключила Юсуповський палац у Корєїзі зі списку об`єктів, які не підлягають приватизації.

Разом із тим, кримські ЗМІ з`ясували, що насправді йдеться про маєток графа Юсупова в бахчисарайскому селі Соколине.

Юсуповський палац у Корєїзі й мисливський будиночок у Соколиному побудовані на замовлення сім`ї Фелікса Юсупова одним і тим же архітектором - відомим архітектором Миколою Красновим.

Під час Ялтинської конференції в Юсуповському палаці була резиденція Йосипа Сталіна, за радянських часів - «держдача №4». Потім за розпорядженням Михайла ГОРБАЧОВА його передали міськраді Ялти. У 1990-ті палац здали в оренду приватній фірмі, там відкрили готель. У 2001-му договір оренди суд визнав недійсним, рік потому Ялтинська міськрада передала комплекс у держвласність.

У Юсуповському будиночку в Соколиному після Великої Вітчизняної війни по черзі розміщувалися школа, місцева рада, клуб із музеєм і турбаза. Потім його віддали школі-інтернату. Будівля перебуває в занепаді.