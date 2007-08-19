Ющенко викликає Луценка на розмову

Лідер блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО завтра, 20 серпня, планує поінформувати Президента Віктора ЮЩЕНКА про хід виборчої кампанії блоку “НУ-НС".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції у Кіровограді.

Зокрема, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, у телефонному режимі він отримав повідомлення від глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ про заплановану на понеділок зустріч з Президентом України.

Як зазначив лідер блоку, мова буде йти про те, як відбувається виборча кампанія, «як співпадає кампанія із баченнями людей, про її плюси і мінуси».

«Очевидно, доповім главі держави про готовність українців голосувати 30 вересня», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.