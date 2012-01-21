До 100-річчя Ярослава Стецька випустили спеціальні конверти

У Тернополі в обласному краєзнавчому музеї з нагоди 100-річчя Ярослава Стецька погасили спеціальні конверти із зображенням провідника ОУН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської обласної ради, після погашення філателісти Тернопільщини відправили у різні куточки України та світу більш як 500 конвертів із портретом Я.Стецька.

«Ми проводимо це спецпогашення завдяки власним зусиллям, оскільки ініціатива обласної організації філателістів та обласної дирекції «Укрпошти» відзначити 100-річчя Ярослава Стецька на загальнодержавному рівні не знайшла розуміння у Києві, «Укрпошта» не підтримала це подання. Але Ярослав Стецько – це людина, яка заслуговує пошани, він вніс величезну лепту в боротьбу за українську незалежну державу, яку шанували українці та люто ненавиділи вороги», – сказав під час заходу голова обласної ради Олексій КАЙДА.

Довідка УНІАН. Я.Стецько народився 19 січня 1912 року в Тернополі в сім’ї священика. З відзнакою закінчив гімназію в Тернополі й вивчав право й філософію у Краківському та Львівському університетах у 1929-1934 рр.

З 1932 року Я.Стецько вже був членом Крайової екзекутиви ОУН, ідеологічним референтом і редактором підпільних націоналістичних видань.

За революційну діяльність зазнав репресій з боку польських окупантів, які в 1934 р. засудили його до 5 років ув’язнення. Звільнений у 1937 р. за загальною амністією.

У лютому 1940 р. Я.Стецько був співініціатором створення у Кракові Революційного Проводу ОУН-Б Степана Бандери, а на II Великому зборі ОУН-Б у квітні того ж року в Кракові Я.Стецька обрано заступником провідника ОУН-Б Степана Бандери.

З вибухом німецько-радянської війни Я.Стецько, пробившись із групою однодумців одразу за фронтовою лінією до Львова, скликає Національні збори, які 30 червня 1941 р. проголосили Акт проголошення Української Держави й обрали Я.Стецька прем’єром Українського Державного Правління.

За відмову відкликати Акт відновлення Української Держави Я.Стецька заарештували і направили до концтабору Заксенхаузен, де він перебував до вересня 1944 р. Після звільнення дорогою до американської окупаційної зони був тяжко поранений.

У 1945 р. крайова конференція ОУН-Б обирає Я.Стецька членом бюро Проводу ОУН, до якого належали ще С.Бандера й генерал Роман Шухевич. У 1946 р. Я.Стецько очолив Антибільшовицький блок народів (АБН), президентом якого був до кінця свого життя.

У 1968 році Я.Стецька обрано головою Проводу революційної ОУН-Б, який він очолював до кінця свого життя.

Помер Я.Стецько 5 липня 1986 р. в Мюнхені, де його й поховано.