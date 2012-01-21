Експерт: задля виборів влада готова маніпулювати цінами

Створення Державної інспекції з контролю над цінами підвищить оперативність у ручному втручанні у ринок продовольства.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку у бесіді з журналістами висловив голова ради підприємців при Кабміні Леонід КОЗАЧЕНКО, коментуючи створення Держінспекції.

«Це посилить оперативність у ручному втручанні у ринок продовольства», - вважає експерт. На його думку, таким чином влада напередодні виборів страхує себе, тобто «створює такі інструменти, які можуть оперативно вплинути і не допустити подорожчання (продуктів харчування — УНІАН) за місяць до виборів».

За словами Л.КОЗАЧЕНКА, наслідки такого втручання завжди негативні, оскільки призводять до великих втрат сільськогосподарських підприємств, «і ми вчергове стаємо свідками того, що аграрна галузь є соціальним донором і не має адекватної компенсації за це».

Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Державну інспекцію з контролю над цінами.

В.ЯНУКОВИЧ поклав на Держінспекцію функції з реалізації державної політики з контролю над цінами. Також Президент призначив головою Державної інспекції України з контролю над цінами Олександра КИСЕЛЬОВА, а першим заступником голови Держінспекції з контролю над цінами призначено Миколу ПОЄДИНКА.