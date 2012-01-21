Регіонали знову хочуть ввести в дитсадках російську мову

Депутати-регіонали знову внесли в парламент законопроект «про виховання дітей рідною мовою», що майже повністю повторює проект міністра освіти Дмитра Табачника, який Рада відмовилася розглядати. Про це повідомляє Дзеркало тижня.

У Верховній Раді був зареєстрований проект закону № 9714 «Про внесення змін до закону України „Про дошкільну освіту“» (щодо виховання рідною мовою). Автори проекту — регіонали Максим Луцький і Вадим Колесніченко.

Раніше в парламенті вже був зареєстрований аналогічний законопроект, який розроблявся Міністерством освіти, був підписаний міністром Дмитром Табачником і внесений у Раду прем`єром Миколою Азаровим. Однак депутати відмовилися його розглядати.

Законопроектом пропонується «забезпечити право вільного вибору батьками мови виховання їхньої дитини».

«Для задоволення національних, культурно-освітніх і мовних потреб громадян можуть створюватися дошкільні навчальні заклади, в яких виховання дітей здійснюється їхньою національною або іншими мовами. Право вибору мови виховання надається батькам», — йдеться в законопроекті.

Крім того, в дошкільних навчальних закладах можуть створюватись окремі групи, в яких виховання здійснюється іншою мовою, ніж в установах в цілому.