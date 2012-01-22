У Тернополі «живим ланцюгом» об’єднали пам’ятники Шевченку та Бандері

У Тернополі з нагоди річниці Акта Злуки «живим ланцюгом» об’єднали пам’ятники Тарасові Шевченку та Степанові БАНДЕРІ.

Як передає кореспондент УНІАН, організували акцію представники Комітету опору диктатурі. Загалом в заході взяли участь близько 200 людей, в руках вони тримали національні прапори, прапори партій «Наша Україна», «Громадянська позиція», НРУ, УНП. Почалися урочистості біля пам’ятника Т.Шевченку, де на імпровізованому мітингу виступаючі наголошували на значущості Акта Злуки, а також необхідності єднання Заходу і Сходу України і в наш час для відстоювання інтересів держави та боротьби за її процвітання.

Далі люди поєдналися у живий ланцюг до пам’ятника С.Бандері. Там урочистості завершилися виконанням гімну усіма членами «ланцюга» та виступом хору «Заграва».