Об’єднана опозиція домовилася про єдиний список на мажоритарних округах

Представники об’єднаної опозиції України домовилися про формування єдиного списку кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це йдеться в Угоді про спільні дії об’єднаної опозиції, яка була підписана в неділю на Софійській площі у Києві.

Згідно з угодою, опозиційні сили формують єдиний список на мажоритарних округах за принципом «один округ – один кандидат від об’єднаної опозиції».

«Визнають базовими вимогами до кандидатів порядність, принциповість, фаховість, громадський авторитет та бездоганну репутацію», - наголошується в документі.

«Після перемоги на виборах у 2012 році об’єднана опозиція утворює парламентську більшість та розпочинає процес формування нової української влади», - йдеться також в угоді.

Лідери політичних партій-учасниць Угоди також домовилися узгоджувати спільні політичні принципи та підходи, з якими виступають на виборах 2012 року. Вони також відмовляються від публічної взаємної критики та декларують принцип взаємоповаги і взаємного непоборювання між усіма опозиційними політичними силами.

«Повноцінна реалізація політичних та соціальних прав громадян України неможлива без усунення правлячого режиму ЯНУКОВИЧА. Вибори до Верховної Ради України у жовтні 2012 року дають нам реальну можливість зробити це конституційним шляхом», - наголошується в тексті угоди.

Як повідомляв УНІАН, угоду підписали усі члени Комітету опору диктатурі, а також лідер партії "УДАР" Віталій КЛИЧКО із застереженням.