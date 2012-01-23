Пан Шульц буде більш прихильним до Януковича, та й тільки...

Голова Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції, екс-міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає, що зміна керівництва Європарламенту суттєво не вплине на ставлення цього органу ЄС до політичної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв’ю «5-му каналу».

«В цілому ставлення і позиціювання Європейського парламенту не зміниться», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він зауважив, що керівництво в Європарламенті перейшло до представника соціалістів Мартіна ШУЛЬЦА, і це не було несподіванкою.

Водночас, наголосив голова профільного комітету ВР, позиція Європарламенту визначається не позицією її Президента, а всіма фракціями,

Б.ТАРАСЮК припустив, що М.ШУЛЬЦ краще за свого попередника ставитиметься до нинішнього Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та до ситуації у нашій державі в цілому.

«Пан ШУЛЬЦ буде більш прихильним до української влади, однак це жодною мірою не змінить позицію Європарламенту», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня депутати Європарламениту обрали Президентом ЄП голову групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів М.ШУЛЬЦА (Німеччина).

М.ШУЛЬЦ замінив на цій посаді поляка Єжи БУЗЕКА, який очолював Європарламент з 14 липня 2009 року.