З кандидатів у президенти Фінляндії залишилися двоє
00:48, 23 січня 2012Політика
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Другий тур - 5 лютого
Жоден звісьмохкандидатівнапосадупрезидентаФінляндії незмігнабратинеобхіднихдляперемоги в першомутурі 50%голосів, боротьбапродовжитьсяв другомутурі5 лютого.
У другий турвийшлиекс-спікерпарламенту,колишнійміністрюстиції,колишнійміністрфінансів, представникконсервативноїкоаліційної партії63-річнийСауліНііністьоі 53-річний голова"Союзузелених"ПеккаХаавісто.
Нііністьо, згідно з попереднімирезультатами, набрав37%голосів,Хаавісто- 18,8%.
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