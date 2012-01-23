З кандидатів у президенти Фінляндії залишилися двоє

Другий тур - 5 лютого

Жоден звісьмохкандидатівнапосадупрезидентаФінляндії незмігнабратинеобхіднихдляперемоги в першомутурі 50%голосів, боротьбапродовжитьсяв другомутурі5 лютого.



У другий турвийшлиекс-спікерпарламенту,колишнійміністрюстиції,колишнійміністрфінансів, представникконсервативноїкоаліційної партії63-річнийСауліНііністьоі 53-річний голова"Союзузелених"ПеккаХаавісто.



Нііністьо, згідно з попереднімирезультатами, набрав37%голосів,Хаавісто- 18,8%.

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