Данилишин: дивитися на призначення Хорошковського треба з двох сторін

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН позитивно оцінює призначення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО на посаду міністра фінансів України.

Про це Б.ДАНИЛИШИН заявив в інтерв’ю Радіо «Свобода».

«Я особисто знаю пана ХОРОШКОВСЬКОГО, коли я працював міністром економіки, мені доводилося спілкуватися з ним як з головою Державної митної служби. Хочу відмітити, що він деякий час був ефективним менеджером, людиною, яка зуміла мобілізувати значну кількість надходжень у державний бюджет. На це призначення треба дивитися з двох сторін: у першу чергу з прагматичної сторони – призначення на посаду міністра фінансів людини, яка має значний досвід бізнесової і адміністративної діяльності, крім того, людини фінансово незалежної», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

При цьому він зазначив, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ «може не маневрувати між різними політичними силами, у тому числі в самій Партії регіонів». У зв’язку з цим Б.ДАНИЛИШИН назвав призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО позитивним кроком.

«Думаю, наступний адміністративний крок пана ХОРОШКОВСЬКОГО буде об’єднання чи тісна координація через Державну митну службу і Державну податкову адміністрацію. В умовах, коли навколо України звужується коло світової економічної кризи, я думаю, це доцільно, тому що джерела наповнення бюджету є тими факторами, які дозволять Україні вижити в цей час»,- додав екс-міністр економіки.

Він також вважає призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів ознакою «зміни конфігурації в урядових політичних колах».

«Якщо дивитися на політичний бік призначення Валерія Івановича ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, тобто на блок, який буде визначати економічну політику України, то тут я б подивився дещо ширше, можливо, як на зміну деякої конфігурації в урядових політичних колах, а можливо, і на зміну всього балансу владної політичної еліти України. Це є неоднозначна фігура, яка змінює функціональні особливості влади між різними групами впливу у владній партії, і політик, який здатний сформувати навколо себе потенціал для майбутніх політичних дій», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Президент призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, звільнивши його з посади голови СБУ.