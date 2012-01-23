Адвокат: Лікарі виявили, що в Іващенка прогресує атрофія м’язів

Під час нещодавнього обстеження колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА, який же 1,5 року утримується у СІЗО, лікарі виявили у нього атрофію м’язів, що прогресує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО заявив сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва, подаючи чергове клопотання про зміну його підзахисному запобіжного заходу на підписку про невиїзд.

«Ми наполягаємо на заміні В.ІВАЩЕНКУ запобіжного заходу на підписку про невиїзд, оскільки виникли вагомі обставини – стан здоров’я ІВАЩЕНКА викликає велике занепокоєння не лише у захисту, але й у лікарів, які його обстежували вже увосьме… Зокрема, медики наголосили, що у порівнянні з попередніми оглядами, стан здоров’я ІВАЩЕНКА погіршився, зокрема наростає ступінь атрофії м’язів, і без стаціонарного лікування із застосуванням лише медикаментів ефекту лікування не досягти», - зазначив Б.НЕЧИПОРЕНКО.

При цьому він звернув увагу суду на те, що командування конвойного полку неодноразово саботувало рішення суду про вивезення В.ІВАЩЕНКА на лікування у медичний заклад, хоча керівництво СІЗО не заперечує проти цього.

На підтримку свого клопотання адвокат додав листа Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, яка також просить суд змінити В.ІВАЩЕНКУ запобіжний захід на не пов’язаний з триманням під вартою.

У свою чергу, виступаючи на підтримку заявленого клопотання, підсудний заявив: «Прошу суд врахувати, що за час мого 1,5-річного перебування в СІЗО стан здоров’я дедалі погіршується, а в умовах слідчого ізолятора відсутні як відповідні фахівці, так і відповідне, необхідне для лікування обладнання».

За словами В.ІВАЩЕНКА, щоб на деякий час вгамувати біль у хребті, він змушений носити корсет, вживати знеболювальні препарати, а для пересування користуватися милицею.

Водночас, сторона державного обвинувачення виступила проти задоволення цього клопотання, пославшись на інформацію Державної пенітенціарної служби, в якій зазначається, що В.ІВАЩЕНКА минулого тижня обстежила комісія МОЗ, яка рекомендувала йому медикаментозне лікування.

У відповідь на цю заяву представників прокуратури, звертаючись до суду, В.ІВАЩЕНКО сказав: «Хотів би, щоб ви по можливості уважно вивчили висновки лікарів від 18 січня і порівняли їх з тим нахабним висновком пенітенціарної системи. В цьому висновку прямо вказано на необхідність стаціонарного лікування. До речі, сьогодні мене зранку перед виїздом до суду не просто обстежили, а дати три знеболювальних, щоб я міг більш-менш прийти до нормального стану. Вже лікарі 8 разів обстеження проводили і свідчать про стрімке погіршення здоров’я. Я не хочу стати інвалідом, я хочу залишитися нормальним, боєздатним чоловіком».

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

За час перебування у СІЗО стан здоров`я В.ІВАЩЕНКА дуже погіршився, проте суд відмовляє йому у звільненні з-під варти для проведення лікування.