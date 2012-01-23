Москаль: вирок Луценку давно написаний у Януковича

Народний депутат від НУ-НС, колишній заступник голови СБУ Геннадій МОСКАЛЬ упевнений, що вирок екс-міністру МВС Юрію ЛУЦЕНКУ давно написано в Адміністрації Президента, а судовий процес носить лише формальний характер.Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції, прогнозуючи на прохання журналістів подальший розвиток судового процесу над Ю.ЛУЦЕНКОМ.

«Суд – це формальність... Це просто формальність, яку треба пройти. Повірте мені, що вирок написаний, і він не написаний у суді, він уже написаний в Адміністрації Президента», - заявив Г.МОСКАЛЬ.

При цьому він додав, що місія судді Сергія ВОВКА полягає лише в тому, щоб після закінчення процесу зачитати вже давно заготовлений вердикт.

«Пану ВОВКУ, як головуючому, лише треба буде вже після закінчення процесу, передбаченого Кримінально-процесуальним кодексом, потім зачитати вирок», - сказав народний депутат, ще раз підкресливши, що цей суд – «це чиста формальність і театральна вистава», яка є політичним замовленням.