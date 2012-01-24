Турчинов: хто хотів - той почув

Перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Угода про спільні дії об’єднаної опозиції відкрита до підписання іншими політичними силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав сьогодні під час прес-конференції у Києві.

«Угода, оголошена вчора на Софійському майдані, відкрита до приєднання інших політичних сил», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він додав, що цю угоду підписали всі партії, які входять до Комітету опору диктатурі. «Є політичні сили, які не визначились щодо участі у Комітеті опору диктатурі, але це їх питання», - зауважив О.ТУРЧИНОВ.

Він також наголосив, що текст угоди не був засекречений, і всі бажаючі мали можливість ознайомитися з ним, також документ зачитали вчора на мітингу прихильників опозиції.

«Хто хотів - той почув, хто мав сміливість і відповідальність – той і підписав», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, в День Соборності, 22 січня, на Софійській площі у Києві політичні партії, що входять до складу Комітету опору диктатурі, а також партія «УДАР», яку очолює Віталій КЛИЧКО, уклали Угоду про спільні дії Об’єднаної опозиції.

В документі наголошується, що опозиційні партії мають намір виступати як об’єднана опозиція і спільно діяти на загальнонаціональному та місцевому рівнях, узгоджувати спільні політичні принципи та підходи на парламентських виборах 2012 року.

Того ж дня голова «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що партія не збирається повертатися до складу Комітету опору диктатурі, а також назвав пактом про ненапад Угоду про спільні дії опозиції.