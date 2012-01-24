Наливайченко розповів, у чому солідарний із Тимошенко

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що опозиція має сформувати єдиний список на мажоритарні округи на основі праймеріз кандидатів.

Таку думку він висловив у коментарі газеті «День».

Як вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО, для того, щоб перемогти, опозиція повинна вивчити уроки минулого і представити єдиний список народної опозиції. «У цьому питанні я солідарний з позицією Юлії ТИМОШЕНКО. Лише такий виборчий список може стати якісною альтернативою нинішньому режиму»,- наголосив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що якісною альтернативою має стати лише чесна об’єднана дія. За його словами, Україні потрібен широкий громадський фронт опозиції, куди мають увійти усі опозиційні партії, громадські рухи, а також небайдужі громадяни. «Тому ми маємо підтримати громадські ініціативи – і не на словах, а включивши їхніх представників до єдиного списку опозиції і привівши їх до влади. І перестати пропонувати до списків тих, хто вже по декілька разів відсидів у парламентах, комітетах, всіляких радах і в кишенях олігархів», - зауважив він.

Ще одним важливим аспектом В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвав те, що спільний опозиційний список повинен формуватися шляхом широкого громадського обговорення.

«Кандидатами мають бути люди, яким дійсно довіряють на місцях, їх мають висувати місцеві громади, а не кулуарно призначати кандидатів у політбюро у Києві і розповідати, що вони нібито користуються довірою. Так робить влада. На Банковій уже три чи чотири «шахматки» розписані. То ми що – зберемося на іншій вулиці і щось своє розпишемо? Це дискредитація опозиції і точно не альтернатива владі», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Тому, за його словами, якщо говорити про мажоритарних кандидатів, то альтернативи праймеріз немає. «В іншому випадку на округах від опозиції можуть бути представлені слабкі кандидати, а незадоволені опозиціонери, які не отримали погодження, отримають спокусу балотуватися всупереч рішенню опозиції. Саме це призведе до розпорошення голосів та поразки», - вважає він.

На думку голови політради «Нашої України», так само приреченим на поразку є похід на вибори кількома колонами, бо влада робитиме все, щоб взаємопоборення між цими колонами викликало розкол в опозиції. «Моноліту адмінресурсу та брудних грошей, які є в руках влади, опозиція повинна протиставити єдиний народний фронт. Хто на себе візьме відповідальність за те, що одна з опозиційних колон не потрапить до парламенту, а лише забере голоси у інших опозиційних сил, які перейдуть до Партії регоінів?», - заявив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що усі дискусії про різницю в ідеологіях між опозиційними партіями на даний момент є безпідставними. «Коли горить будинок, то господарі не сперечаються, яким відром з водою його гасити – зеленим, червоним чи синім. Зараз країна на межі втрати незалежності, бо демократію ми вже втратили. Тому і ультраправі центристи, і консерватори мають гасити пожежу у рідному домі, а не розводити теоретичні дискусії. Це нагадує 1917-1919 роки, коли українські соціалісти, гетьманці та петлюрівці воювали один з одним через ідеологічні розбіжності, саме тому й втратили державність. Допустити цього сьогодні ми не маємо права», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.