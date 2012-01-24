Климович: все, що рили проти мене, повісили на Луценка

Екс-керівник слідчої групи Генеральної прокуратури Галина КЛИМОВИЧ, яка розслідувала кримінальну справу за фактом отруєння екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА, запевняє, що колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО ніколи не мав жодного стосунку до цієї справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.КЛИМОВИЧ заявила сьогодні на допиті в Печерському районному суді міста Києва, даючи свідчення в рамках обвинувачення, висунутого Ю.ЛУЦЕНКУ щодо незаконного продовження оперативно-розшукової справи на водія колишнього першого заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА Валентина ДАВИДЕНКА.

«Ніколи ця справа не була на контролі Ю.ЛУЦЕНКА. Я була здивована, коли дізналася, що йому висунули обвинувачення по ОРС… Як людина може використати владні повноваження в корисних цілях, якщо немає доступу до справи? Кому завдана шкода? Юридичній особі – державі, фізичній особі, я думаю мова тут іде про ДАВИДЕНКА… Факт втручання в його особисте життя був законним», - наголосила Г.КЛИМОВИЧ.

Водночас вона припустила, що причиною появи вказаного обвинувачення, висунутого Ю.ЛУЦЕНКУ, стало бажання першого заступника генпрокурора України Рената КУЗЬМІНА притягнути її до кримінальної відповідальності.

«На початку ця кримінальна справа розслідувалася з перспективою мене притягнути до відповідальності. Р.КУЗЬМІН часто переконував В.ЮЩЕНКА, В.БАЛОГУ, я це знаю і від В.ЮЩЕНКА, і від В.БАЛОГИ, що саме він здатен довести справу (про отруєння екс-президента – УНІАН) і посадити на лаву підсудних отруйників. І коли я звільнилася, Р.КУЗЬМІН дав доручення притягнути до відповідальності мене. Вони перевернули цю справу з ніг на голову, але нічого не знайшли. Вони їздили в Одесу, копали там щось проти мене, але не знайшли. 15 грудня 2010 року я написала заяву Віктору ПШОНЦІ про порушення проти Р.КУЗЬМІНА, КАЛІФІЦЬКОГО (екс-керівника ГУ з розслідування особливо важливих справ ГПУ – УНІАН) справи за втручання в моє особисте життя. Я написала генпрокурору заяву про злочин… Коли надійшла ця заява, я думаю, щоб не пропадало «добро», а тут – ЛУЦЕНКО десь не з’явився, десь виступив, і вони весь цей вал перекинули на нього. А тут не те, що складу злочину, тут події злочину немає… Він (ЛУЦЕНКО) не мав ніякого відношення до справи, а тому не мав умислу вчинити злочин. Тут не те що складу, тут події злочину немає», - підкреслила Г.КЛИМОВИЧ.

Водночас вона зауважила: «При всій моїй нелюбові, неповазі до Р.КУЗЬМІНА, якби була нагода порушити кримінальну справу проти нього за тими ж обставинами, що висунуті Ю.ЛУЦЕНКУ, я б ніколи цього не зробила, бо це, перш за все, є неповага до себе».

Довідка УНІАН. За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. Із червня 2008 року і до зміни влади Генпрокуратура неодноразово заявляла, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.

Колишній керівник слідчої групи у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА Г.КЛИМОВИЧ у квітні 2010 року звільнилася з Генпрокуратури.

Розслідування цієї справи було доручено заступнику генерального прокурора Р.КУЗЬМІНУ.