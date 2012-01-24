Єврокомісія: у питанні скасування віз «кульгає» три напрямки

Єврокомісія звертає увагу на відсутність прогресу України у виконанні завдань Плану дії щодо лібералізації візового режиму.

Про це йдеться у листі заступника міністра закордонних справ України Павла КЛІМКІНА на адресу першого віце-прем`єра Андрія КЛЮЄВА. Фотокопію листа опубліковано «Українською правдою».

Дипломат інформує, що МЗС готує разом з євроструктурами другу оцінку прогресу України у виконанні першої фази Плану дії щодо лібералізації візового режиму.

"У цьому контексті Єврокомісія і Європейська служба зовнішньої діяльності привертають увагу до відсутності прогресу у виконанні декількох ключових завдань, які залишаються у рамках Першої фази плану, що може негативно позначитися на змісті остаточної редакції другої оцінки", - зазначає П.КЛІМКІН.

За його словами, європейські чиновники зафіксували відсутність прогресу в трьох напрямках: ухваленні закону, яким запроваджуються біометричні документи для виїзду за кордон; ухваленні закону про створення окремого антикорупційного органу; затвердженні Стратегії боротьби з дискримінацією в Україні та ухваленні окремого антидискримінаційного закону.

Єврочиновники, за словами П.КЛІМКІНА, зазначають, що "висновки про завершення імплементації Україною першої фази Плану дій та терміни переходу до його другої фази залежатимуть від темпів і повноти виконання згаданих завдань".

За інформацією «Української правди», усі три пункти, де Єврокомісія зафіксувала відсутність прогресу, перебувають у сфері компетенції Міністерства юстиції.

Так, за указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Мін’юст мав ще до 1 грудня 2011 року внести проект закону про спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики.

Внесення проекту указу про затвердження Стратегії боротьби з дискримінацією також віднесено до Мін’юсту за Планом дії щодо лібералізації візового режиму.

Крім того, Мін’юст був головним лобістом ветування закону про біометричні паспорти.