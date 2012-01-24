Януковичу підібрали опонента для Давоса

У рамках 8-ї Української ланч-конференції «Options for the Future» («Шляхи майбутнього розвитку») 27 січня, яка буде проведена у Давосі з нагоди Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму, відбудеться дискусія про майбутні перспективи України в контексті європейського та глобального розвитку.

Про це йдеться у прес-релізі Фонду Віктора Пінчука, переданому агентству УНІАН.

Конференція відкриється промовою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, присвяченою баченню майбутнього України, та його дискусією з колишнім Президентом Польщі (1995-2005 рр.) Олександром КВАСЬНЄВСЬКИМ.

У панельній дискусії, яка відбудеться після виступу Президента України, візьмуть участь міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ, міністр у європейських справах та головний переговірник Турції Егемен БАГІШ, декан Санкт-Петербурзького університету, віце-прем’єр (2000-2004 та 2007-2011 рр.) та міністр фінансів (2000 - 2011 рр.) Російської Федерації Олексій КУДРІН, голова Державної агенції України з інвестицій та управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ та лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

Цього року традиційний Український ланч у Давосі збере понад 300 представників ділових та політичних кіл світу, громадських діячів та журналістів.