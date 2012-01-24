Луценко розповів Вовку, де знаходиться його суд - «Саме там!»

Після обідньої перерви у Печерському районному суді Києва розпочалося оголошення протоколів допитів понад 35 свідків, які були допитані Генеральною прокуратурою на досудовому слідстві у справі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК заявив, що до суду надійшли заяви від свідків, які у силу своєї зайнятості чи інших причин не можуть з’явитися на допит, оголосити їхні свідчення.

У відповідь на цю інформацію Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Це найгірше порушення, яке Ви допустили, тому що Ваш замовник схиляє Вас прийняти незаконні рішення і швидше закрити цю справу… Це абсолютне беззаконня! Чому ці свідки не можуть бути допитані? Я попереджаю, я не дам Вам можливості зачитувати покази свідків… Кажете, не можете допитати - знімайте тоді їхні покази. Я заявляю клопотання про повторне запрошення свідків. Якщо сьогодні рахунок 87:0 на мою користь (йдеться про 87 свідків, допитаних у справі, які дали свідчення на користь Ю.ЛУЦЕНКА – УНІАН), він буде! Інакше це не суд, а судилище. Де суд? Сказати, де? Саме там!».

Проте суд вирішив продовжувати оприлюднення протоколів допитів.